Dalla stazione alla scoperta del territorio in sella a una bici elettrica: ecco il nuovo progetto del Comune

CAPALBIO – Capalbio è pronta ad accogliere anche i passeggeri del Frecciarossa offrendo la possibilità, a breve, di scendere dal treno e salire in sella a una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Questo grazie a un progetto di mobilità intermodale avviato con la collaborazione dell’associazione Mista, Mobilità intermodale sostenibile per la tutela dell’ambiente. Inoltre, nei prossimi giorni, grazie al gruppo Green Arrow Capital, il Comune metterà a disposizione di residenti e turisti 30 bici elettriche con un servizio di bike sharing.

“Si tratta di un passo avanti importante verso l’obiettivo che da sempre questa amministrazione si è posta, ovvero promuovere un turismo sostenibile, basato sul rispetto del territorio e la tutela della salute delle persone – dice Giuseppe Ranieri, vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali -. Il treno, infatti, è un mezzo sostenibile per eccellenza e la possibilità di trovare mezzi ecologici per conoscere il territorio nel pieno rispetto dell’ambiente e di farlo, anche per una sola giornata, visitando l’entroterra, godendo delle bellezze che Capalbio può offrire da punto di vista paesaggistico, culturale ambientale”.

“Sarà possibile, per esempio, visitare il borgo, recarsi al Giardino dei Tarocchi o andare in spiaggia evitando – aggiunge il vicesindaco – i disagi dovuti alla presenza dei parcheggi scambiatori per quali, viste le norme anticontagio, stiamo studiando dei sistemi alternativi all’uso delle navette”.

L’arrivo del Frecciarossa e l’inserimento del nuovo collegamento da Milano, mai registrato prima, è in linea con quanto negli ultimi mesi l’Amministrazione si era prefissata: “Avevamo fatto richiesta per aumentare le fermate nella nostra stazione, soprattutto al mattino, per permettere appunto ai visitatori di poter godere anche di una sola giornata alla scoperta del nostro territorio – spiega il sindaco Settimio Bianciardi – e questo oggi è possibile grazie alla collaborazione con Trenitalia, Ferrovie dello Stato, Regione e Toscana Promozione. L’arrivo poi di un convoglio da Milano è particolarmente importante perché il nostro territorio non aveva mai goduto di un collegamento diretto dal capoluogo lombardo. Dall’evento Capalbio 2020 – 2024 abbiamo avviato un percorso per fare del nostro comune una meta di turismo sostenibile e crediamo che questo progetto possa essere uno degli elementi che ci contraddistinguono in questo senso. Speriamo che possa essere anche un aiuto concreto e importante per l’economia del territorio che rischia, come nel resto di Italia, di essere danneggiata dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo”.

Un elemento che si unisce ai molti progetti portati avanti dall’Amministrazione Bianciardi che, nei prossimi mesi, lavorerà anche alla creazione di stazioni di ricarica per i cicli elettrici su tutto il territorio comunale.

Da Milano, quindi, in poco più di 5 ore si potrà essere a Capalbio e per chi arriva da Roma i tempi di percorrenza sono ancora più brevi. E chi scende alla stazione della piccola Atene potrà trovare a Capalbio Scalo alcune delle 30 e-bike da utilizzare per i propri spostamenti. Le modalità di utilizzo dei mezzi saranno definite proprio nei prossimi giorni in modo da dare un servizio concreto a quanti scelgono la mobilità e il turismo sostenibile.

Un plauso anche dall’associazione Mista che da tempo promuove sul territorio, con numerose iniziative, l’idea della mobilità intermodale e sostenibile con l’obiettivo di proteggere l’ambiente: “Ringraziamo Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia e la Regione Toscana – dice Maria Claudia Corradi, presidente dell’associazione Mista – perché questo è un primo importante passo verso la realizzazione di una linea ferroviaria ancora più efficiente e servita, lungo uno dei tratti di costa più affascinante del nostro Paese”.