Coronavirus in Italia: 329 nuovi casi, 43 deceduti e 929 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 23.925 (-644)

• Deceduti: 34.448 (+43)

• Dimessi/Guariti: 179.455 (+929)

• Ricoverati: 3.113 (- 188)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 163 (-14)

• Isolamento domiciliare: 20.649 (pari all’86% degli attualmente positivi)

Totale casi: 237.828 (+329) – La Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo un errato positivo.

Casi attualmente positivi Regione per Regione – 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.