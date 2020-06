Al via i campi estivi organizzati dal Comune: «Così bambini e ragazzi possono tornare alla normalità»

CIVITELLA PAGANICO – A Civitella Paganico partono i campi estivi realizzati grazie a un importante investimento da parte dell’Amministrazione comunale e con un contributo straordinario stanziato da Regione Toscana ai Comuni per la realizzazione di centri estivi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 (Dgr. n. 602 del 11-05-2020).

«Con questa iniziativa – commenta il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi – vogliamo da un lato dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di riprendere la socialità e le attività ludico-ricreative e dall’altro aiutare le famiglie a conciliare i tempi del lavoro con la cura dei figli”.

“I campi estivi nel nostro Comune – continua il sindaco – saranno articolati in due fasi: la prima, dal 22 giugno al 3 luglio, dedicata a “Sport e Natura”, viste le attività più impegnative sarà rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre la seconda, dal 6 luglio al 24 luglio, includerà anche i più piccoli con una fascia d’età compresa dai 3 ai 14 anni».

Il progetto “Sport e Natura”, curato dall’associazione Terramare, consisterà in attività e sport all’aria aperta. I gruppi saranno due, divisi per fascia d’età e fino a un massimo di 20 ciascuno, come previsto dalle linee guida nazionali in materia sanitaria. Si potranno dunque iscrivere in totale 40 partecipanti.

Il progetto sarà itinerante in quanto si svolgerà in tre frazioni del Comune con attività diversificate per ognuna. A Civitella Marittima il lunedì e venerdì con giochi di una volta ed escursioni all’aperto; a Paganico il martedì e giovedì con attività sul fiume (con kayak, sup e gommoni) e trekking; a Casale di Pari il mercoledì con laboratori teatrali e di manualità e trekking. Sempre con orario dalle ore 9 alle 13. I genitori potranno iscrivere i loro figli a tutti i laboratori dal lunedì al venerdì ma dovranno accompagnarli con mezzi propri.

Per il servizio non è richiesta alcuna quota di compartecipazione ma solo il pagamento della tessera Uisp al costo massimo di 13 euro il primo giorno di attività. Oltre a questo occorre scaricare la domanda di partecipazione presente sul sito del Comune di Civitella Paganico (www.comune.civitellapaganico.gr.it) e rimandarla compilata alla email s.bastianini@comune.civitellapaganico.gr.it con copia del documento d’identità del genitore richiedente. Inoltre sempre il primo giorno di attività si dovranno consegnare al gestore del centro estivo i seguenti documenti: il “Patto di corresponsabilità,” debitamente compilato e firmato, sempre scaricabile sul sito del Comune e una copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Bambini e ragazzi dovranno portare con sé uno zainetto con dentro k-way, acqua e merenda e dovranno indossare scarpe chiuse non lisce.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune al numero 0564 900409 o visitare la pagina Facebook Comune di Civitella Paganico.

Successivamente, dal 6 luglio per tre settimane, quindi fino al 24 luglio, l’Amministrazione comunale ha previsto altri campi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni che, in questa seconda fase, saranno gestiti dal Coeso. Le informazioni e le modalità di iscrizione a queste attività saranno comunicate in seguito.

«Ci auguriamo – conclude Alessandra Biondi – che i campi estivi organizzati quest’anno saranno per tutti i partecipanti un graduale ritorno alla normalità e in sicurezza in vista di settembre».