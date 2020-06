Visite gratuite agli animali domestici per le famiglie in difficoltà: al via il progetto de “La Deceris”

GROSSETO – Parte a Grosseto il progetto di sostegno agli animali domestici promosso dal movimento de”La foresta che avanza”, in collaborazione con l’associazione “La Deceris” per aiutare i proprietari in difficoltà.

Le associazioni mettono a disposizione un medico veterinario per pareri e consulti esclusivamente per persone e famiglie, proprietarie di animali domestici, in difficoltà economica a causa dell’emergenza da covid-19.

Tali visite avranno lo scopo di togliere dubbi ai proprietari, fornire consigli e valutare lo stato di salute generale dell’animale, non verranno pertanto effettuate né analisi chimiche né vaccinazioni.

I consulti verranno svolti in piena sicurezza e nel rispetto delle regole sanitarie presso la sede dell’associazione “La Deceris” in piazza Cavalieri 4 tramite appuntamento. Si raccomanda dunque di prenotare il proprio colloquio al numero 3806837640 esclusivamente via Whatsapp, oppure di contattare l’Associazione”La Deceris” al numero 3393887416 e di venire muniti di guinzaglio, eventuale museruola e di trasportino in caso l’animale sia un gatto, oltre che di libretto sanitario di accompagnamento.