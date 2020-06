Toscana2020: il sondaggio sulle regionali. Quale partito votereste? Quale presidente scegliereste? VOTA

GROSSETO – Con l’estate davanti e con la fase acuta dell’emergenza sanitaria alle spalle, si torna a parlare di politica e delle sfida per le Regionali. Ancora non si conoscono le date precise delle elezioni, ma tutto lascia pensare che il mese decisivo sarà quello di settembre.

La Toscana, così come altre Regioni, è chiamata a rinnovare il consiglio regionale e a eleggere il presidente di Regione. Per questo chiediamo ai nostri lettori di esprimere la loro opinione in merito a questo appuntamento elettorale.

Le domande – Nella scheda in basso facciamo due domande ai nostri lettori: una riguarda i partiti che voterebbero alle elezioni regionali della Toscana e una si riferisce ai candidati presidente.

In questo caso abbiamo indicato i nomi che per il momento sono in campo anche se ancora non tutti ufficiali. Il sondaggio rimarrà attivo soltanto fino alla mezzanotte di sabato 20 giugno ed è realizzato con i moduli di Google.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.