Salvano la vita a una signora che rischiava di annegare: encomio del sindaco al bagnino e al carabiniere eroi

MONTE ARGENTARIO – Sono stati ricevuti questa mattina in Comune dal sindaco Giuseppe Bertelli, bagnino, e Manolo Fiorini, maresciallo dei Carabinieri, che la scorsa settimana sono stati protagonisti di un lodevole intervento.

Nel pomeriggio del 9 giugno, infatti, i due si trovavano presso la spiaggia del Pozzarello a Porto Santo Stefano quando hanno soccorso una signora che rischiava di annegare. La prontezza dell’azione, unita alla qualità operativa dell’intervento, hanno consentito che la vicenda si concludesse nel migliore dei modi, con il salvataggio della donna.

“Questa mia nota in segno di gratitudine e riconoscenza per il gesto da voi compiuto il 9 giugno scorso, quando con grande tempismo e competenza, siete intervenuti per salvare una signora in difficoltà nelle acque della baia del Pozzarello. Un gesto di grande altruismo e sensibilità che ha dimostrato le vostre qualità umane e professionali che deve essere preso da esempio da tutti i cittadini. Vi giunga dunque il ringraziamento più sincero e sentito da parte dell’Amministrazione comunale e mio personale”.

Così recita la motivazione dell’encomio che il sindaco Francesco Borghini ha voluto rivolgere a Bertelli e Fiorini.