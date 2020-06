Proroga della Tari e certificati “gratuiti”: via libera alle misure anti crisi

GAVORRANO – Misure anti crisi messe in campo dall’amministrazione comunale di Gavorrano. In particolare la Giunta ha approvato la proroga della Tari e la soppressione dei diritti di segreteria.

L’ulteriore proroga delle scadenze Tari al 30 settembre, arriva dopo che la iniziale proroga deliberata ad inizio emergenza sanitaria covid-19 dalla Giunta Comunale e ratificata al primo Consiglio Comunale aveva spostato dall’iniziale data del 30/4 al 30/6 la scadenza della prima rata TARI 2020. «Questo nell’intento di valutare il piano economico finanziario della raccolta rifiuti – spiega il sindaco Andrea Biondi – e la successiva definizione delle tariffe 2020 per la tassa di smaltimento dei rifiuti con un’attenzione particolare alle attività produttive che hanno subito la loro chiusura durante il lock down».

La soppressione dei diritti di segreteria relativi a certificati di qualunque natura, atti di notifica, e autentificazione di firme e copie, agevolerà invece l’utilizzo dei servizi online e da remoto dell’ufficio anagrafe del Comune di Gavorrano senza doversi recare direttamente agli uffici comunali, soprattutto in questa fase in cui le normative vigenti obbligano il preventivo appuntamento per recarsi nel Palazzo Comunale. Per maggiori informazioni l’utenza può rivolgersi al seguente indirizzo email: anagrafe@comune.gavorrano.gr.it

Durante l’ultima riunione la Giunta ha approvato anche altri due atti importanti. Uno è «l’atto di indirizzo – spiega ancora Biondi – per l’organizzazione dell’edizione 2020 Festival del Teatro delle Rocce, con la volontà di mantenere l’eccellenza musicale e non solo del nostro territorio nonostante le innegabili difficoltà di svolgimento di pubblici spettacoli nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, nella convinzione che il Festival di Gavorrano rischia di essere l’unico appuntamento della stagione estiva in tempi di covid19».

L’altro atto riguarda «l’approvazione definitiva del progetto per la Sicurezza Integrata denominato ‘Anno 0 … Ricomincio da TE!’ ovvero il progetto già presentato nei mesi precedenti alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sicurezza Vittorio Bugli ed al Consigliere Regionale Leonardo Marras, nato grazie al contributo della Regione Toscana a seguito del bando di finanziamento aggiudicato dal Comune di Gavorrano grazie a progetti diretti allo stimolo del dinamismo commerciale del territorio, ed attività educative destinate ai giovani cittadini».