“Paesaggio e territorio: tutela e valorizzazione”: nuovo appuntamento con i webinar del Polo universitario

GROSSETO – Nuovo appuntamento del cartellone di incontri, approfondimenti e laboratori organizzato dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano e dall’Università di Siena, i cui temi spaziano della sostenibilità all’ecologia, fino a quelli storici, sociali e scientifici.

Giovedì 18 giugno alle ore 16, collegandosi all’indirizzo https://meet.google.com/cdx-nwyh-mzo, sarà possibile assistere al webinar “Paesaggio e territorio: tutela e valorizzazione”, tenuto dal professor Andrea Greco, avvocato, dottore di ricerca in ‘Diritto dei Mercati’, professore a contratto di ‘Legislazione Vitivinicola’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, e dalla dottoressa Monica Barone, dottoranda di ricerca in ‘Scienze Giuridiche’ presso l’Università di Siena e cultrice della materia nella cattedra di ‘Diritto Alimentare’. Moderatrice sarà la professoressa Maura Mordini dello stesso Dipartimento di Giurisprudenza.

Nel seminario i relatori evidenzieranno come la storia dell’uomo e l’identità culturale di una comunità possano essere raccontate anche attraverso il territorio, grazie alla forte commistione tra elemento paesaggistico ed elemento umano, che è evocata anche nell’articolo 131 del Codice dei beni culturali: “per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. Del resto, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio – attività apparentemente diverse, ma in realtà intimamente connesse – sono i due principi già compresi, in prospettiva ‘difensiva’, nell’articolo 9 della Costituzione, rispetto ai quali il Codice dei beni culturali affianca l’attività ‘propositiva’ di valorizzazione.

Gli interventi analizzeranno, quindi, i mezzi di cui il legislatore si è servito per consolidare la difesa del paesaggio e del territorio, tenendo conto della specialità di questa materia, caratterizzata anche da una particolare attenzione per i valori immateriali sottesi alla loro tutela.

La partecipazione al seminario è libera e gratuita.