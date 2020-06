In città arriva Greg Paltrinieri: il campione olimpico si allena a Marina

GROSSETO – “Campione olimpico e del mondo: oggi la nostra città ha ricevuto la visita di un atleta che sta scrivendo la storia del nuoto internazionale e nazionale, meritatamente idolo delle nuove generazioni, esempio di determinazione e impegno per tutti noi” informa il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Gregorio Paltrinieri ha scelto di allenarsi nel nostro mare – prosegue -, rendendo estremamente felici i suoi fan maremmani: si sta infatti preparando alle gare di fondo in acque libere. Greg ci piace sia in piscina sia in mare. Ancora di più a Grosseto.

Grazie alla società Olimpic Nuoto per questo regalo inaspettato e super gradito” conclude.