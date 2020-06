GROSSETO – Martedì 16 giugno all’insegna del sole, in mattinata, e di qualche nuvola, nel pomeriggio, in provincia di Grosseto, per una giornata complessivamente di bel tempo.

In leggero aumento le temperature massime, che dovrebbero attestarsi attorno ai 27 gradi, un paio in più di ieri, mentre le minime attese – nel capoluogo – sono previste sui 16 gradi.

Vento debole durante la mattinata, che aumenterà nel pomeriggio, superando i 20 chilometri orari. Sole anche nelle prossime due giornate con temperature stabili.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE