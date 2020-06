Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma. Sono 8 i pazienti malati di Covid19

GROSSETO – Nessun nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. Anche oggi non si registrano nuovi tamponi positivi in Maremma. Nessuna variazione rispetto a ieri anche rispetto alla persone guarite. Questi quindi sono i dati di oggi: i contagi totali in provincia sono 397, 365 le persone guarite, 24 i morti, 8 gli attuali positivi. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

La situazione nella Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 15 alle ore 14 del giorno 16 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia tre nuovi casi nel Comune di Arezzo. Nessun ulteriore decesso. Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 36 casi in carico, di cui 22 persone sono in isolamento domiciliare, 7 in Ospedale, 2 in RSA, 5 ricoverati extra Asl.