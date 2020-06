Commercio abusivo, Per Scarlino: «Polizia municipale senza agenti. Chi controllerà le spiagge?»

SCARLINO – “La Giunta di centrodestra che amministra il Comune di Scarlino ha recentemente deliberato di non autorizzare il commercio ambulante lungo la fascia costiera, con l’eccezione del commercio di generi alimentari”.

Scrivono, in una nota Guido Mario Destri e Emilio Bonifazi del gruppo consiliare Per Scarlino.

“Non vogliamo fare facile polemica sulla concretezza del tema deliberato, ma soffermiamo la nostra attenzione – proseguono – sulla esigenza di controlli contro l’abusivismo commerciale. Questa attività è sempre stata un fiore all’occhiello dell’Amministrazione di Scarlino, grazie anche alle risorse economiche che il Comune ha sempre riservato per l’assunzione di agenti di polizia municipale per il periodo estivo che invece questa Amministrazione ad oggi non ha fatto.

Nel periodo invernale l’organico della Polizia Municipale era di quattro unità totali e riusciva a coprire due turni giornalieri per tutti i giorni della settimana. Attualmente l’organico risulta essere formato da sole tre unità compreso il comandante, poiché un agente è prossimo alla pensione e sta smaltendo le ferie arretrate.

Come sarà ipotizzabile, con soli tre agenti, effettuare nel periodo estivo la consueta attività di vigilanza, peraltro molto complessa in un territorio vasto e caratterizzato da molte attività come quello di Scarlino e predisporre specifici controlli per contrastare l’abusivismo commerciale? Dobbiamo pensare che i proclami circa la lotta agli abusivi così cari alla Lega, partito al quale è iscritta la nostra sindaca, non troveranno applicazione nel nostro Comune?

L’Amministrazione comunale ha già provveduto, come facevano saggiamente le Amministrazioni che l’hanno preceduta, a prendere contatti con le altre Forze dell’ordine per prevedere delle azioni congiunte sull’abusivismo commerciale o davvero pretendono che i nostri agenti facciano i miracoli?

Non vogliamo pensare che la delibera di Giunta sia stata adottata soltanto per fare sensazionalismo o per raggiungere l’onore delle cronache senza che sia supportata da atti concreti e, soprattutto, dal necessario incremento di organico che la nostra Polizia municipale merita per lavorare, come tutti gli anni, con alacrità e indubbie capacità? Siamo inoltre curiosi di sapere cosa ne pensa l’assessore alle Attività Produttive Luciano Giulianelli.

Il dilettantismo di questa Amministrazione, come già fatto notare dagli altri gruppi di opposizione, è palese ed imbarazzante – concludono Destri e Bonifazi –. Auspichiamo che la Giunta sappia porre rimedio velocemente con azioni concrete”.