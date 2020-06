Trasporti: riattivata corsa bus per Tatti. Tutte le informazioni

TATTI – La Tiemme informa che da martedì 16 giugno sarà riattivata una corsa di bus verso la frazione di Tatti nel Comune di Massa Marittima.

Si tratta della corsa feriale che parte da Ribolla (Roccastrada) alle 17.32 per Tatti. Per chi viene da Follonica può prendere il bus diretto a Ribolla alle 16.40 e quindi la coincidenza per Tatti.