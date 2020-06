Nuovi cassonetti per i rifiuti: il calendario per incontrare gli educatori

GROSSETO – Gli educatori ambientali del Comune di Grosseto sono pronti a supportare i cittadini per il conferimento dei rifiuti nelle nuove postazioni informatizzate installate in queste ore e nei prossimi giorni in sostituzione delle precedenti nel quartiere Barbanella.

Questi i turni degli educatori fino alla fine di giugno:

martedì 16 giugno

postazione 18, in via Parini n.5, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alice)

postazione 17, in via Leopardi n.8/a dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Valerio)

postazione 16, in via Leopardi n.21 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Barbara)

mercoledì 17 giugno

postazione 12, in via Collodi n. 20, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Dominga)

postazione 7, in via Pirandello n. 42, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Valerio)

postazione 6, in via Manzoni n. 1 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Barbara)

giovedì 18 giugno

postazione 14, in via Leopardi (alla fontana su viale Giusti) dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alice)

postazione 10, in via Pascoli n. 14, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Dominga)

postazione 13, in via Pascoli (prima dell’incrocio con via Campanella) dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Barbara)

venerdì 19 giugno

postazione 25, in via Prile n. 14, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alessandra)

postazione 26, in via Prile n. 45 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Dominga)

postazione 9, in viale Giusti (nel parcheggio tra via de’ Amicis e via Giusti) dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alice)

martedì 23 giugno

postazione 11, in via Pascoli (all’incrocio con via Collodi, davanti ai giardini) dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alice)

postazione 29, in via Anco Marzio n. 17 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Dominga)

postazione 15, in via D’Annunzio n. 14 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Barbara)

mercoledì 24 giugno

postazione 19, in via Sauro n. 86, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alice)

giovedì 25 giugno

postazione 21, in via Sauro n. 62 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Valerio)

postazione 23, in via Sauro n. 30 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Barbara)

postazione 22, in via Sauro n. 48 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Dominga)

venerdì 26 giugno

postazione 20, in via Populonia n. 33 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alessandra)

postazione 27, in via Ansedonia n. 58 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Dominga)

postazione 8, in via Pirandello n. 28 (nel parcheggio dopo la chiesa) dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Barbara)

martedì 30 giugno

postazione 28, in via Regolo n. 4 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alice)

postazione 24, in via Etruria n. 12 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Valerio)

postazione 198, in piazza Parri (parcheggio su viale Uranio) dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 (Alessandra).