La maremmana Laura Priami in mostra a Siena con “Sipari”

SIENA – Il 13 giugno si è tenuta a Siena l’inaugurazione della mostra fotografica “Sipari” di Laura Priami, nota fotografa massetana.

Laura Priami ha voluto ricominciare da dove aveva lasciato, dal Caffè19zero3 di Siena. La mostra sarà in divenire, decisione presa con Alessandro, gestore della location in Piazza del Mercato, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 22.

Laura Priami ha molti progetti fotografici proprio in provincia di Siena: il lockdown non l’ha fermata, anzi ha lavorato per sconfiggere questo momento difficile per tutti.

Hanno scritto di lei: “Artista fotografa di una grande sensibilità, ha riportato nelle sue immagini leggeri ed eleganti, ‘difetti’ che ne apportano un valore aggiunto. Brava al punto di essere se stessa. La sua mostra è un attimo di aria pura”.