Grosseto, da domani aperte le iscrizioni al Summer camp

GROSSETO – Apriranno domani le iscrizioni al primo Summer camp organizzato dal Grosseto calcio: un percorso per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, aperto a tutti e non solo ai tesserati Us Grosseto, che potranno vivere un’esperienza di crescita, non solo calcistica, divertendosi con indosso la maglia biancorossa. Nel corso della giornata gli iscritti, oltre agli allenamenti e a momenti ludici, saranno impegnati con giochi e competizioni seguiti dallo staff tecnico dell’Us Grosseto, e avranno in regalo il kit ufficiale del camp e quello di rappresentanza.

“Il nostro percorso parte proprio dai bambini – spiega Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912 – ed è a loro che va la nostra massima attenzione per un camp che possa farli divertire e anche crescere come calciatori. Nonostante l’emergenza Covid vogliamo ripartire, in sicurezza, dai nostri ragazzi e dalle famiglie grossetane che sono per noi al centro del progetto biancorosso”.

Il Summer camp, prenotabile per un minimo di 1 settimana e un massimo di 4, si svolgerà all’interno delle strutture del Centro sportivo di Roselle con il supporto dei tecnici biancorossi: David Stefani, Emiliano Biliotti, Gigi Consonni e Roberto Picardi, e vedrà la partecipazione anche di alcuni giocatori della prima squadra quali Andrea Ciolli, Pippo Boccardi e Matteo Gorelli. Si svolgerà dal lunedì al venerdì, con pranzo incluso all’interno del Bar ristorante 1912 del Centro sportivo, nelle seguenti date: 1 settimana, 29 giugno-3 luglio; 2 settimana, 6-10 luglio; 3 settimana 13-17 luglio; 4 settimana 20-24 luglio.

Si potrà scegliere due formule, quella della sola mattina o quella della giornata completa. Il pacchetto Only football (solo mattina) comprende l’attività calcistica e il pranzo al ristorante. La mattinata inizierà alle ore 9 e si concluderà alle 14.30. Il costo è di 210 euro per chi partecipa a una sola settimana oppure 380 per due settimane, 540 euro per tre settimane e 660 euro per tutte e quattro le settimane. Il pacchetto Football and homework (giornata intera) comprende oltre all’attività sportiva al mattino, con pranzo incluso, anche un supporto scolastico dalle 14.30 alle 17, con insegnati che si occuperanno di far svolgere i compiti delle vacanze ai ragazzi. Le lezioni si terranno nella sala riunioni del Centro sportivo di Roselle, e ogni settimana sarà proiettato anche un film a tema calcistico. La mattinata inizierà alle ore 9 e si concluderà alle 17.15. Questa opzione è riservata a un numero massimo di 30 iscritti. Il costo è di 260 euro per chi partecipa a una sola settimana oppure 430 per due settimane, 590 euro per tre settimane e 700 euro per tutte e quattro le settimane.

Le iscrizioni saranno aperte da domani, martedì 16 giugno, al Macron store di via Santerno a Grosseto. Nel momento dell’iscrizione i bambini e ragazzi potranno provare il kit composto da 2 maglie, 2 pantaloncini, 2 paia di calze, una polo e un bermuda di rappresentanza, oltre a uno zaino e uno telo da bagno tutto griffato Us Grosseto Summer camp. Per l’iscrizione è richiesto un acconto del 50%.

I corsi potranno essere pagati anche con i buoni Baby sitter e le famiglie con un reddito inferiore a 36.000 euro potranno usufruire anche di un credito d’imposta del 19% della spesa. Il campo estivo si svolgerà nel Centro sportivo di Roselle appositamente attrezzato per soddisfare tutte le disposizioni di contenimento del contagio Covid19. Per informazioni è possibile scrivere a comunicazione@usgrosseto1912.com oppure chiamare i seguenti numeri: David 340.1532462; Gigi 393.5289269; Roberto 331.9707488.