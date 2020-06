Dal piano di salvamento alla app: al via tutti i servizi dedicati alle spiagge

PIOMBINO – Da oggi, lunedì 15 giugno, è entrato in vigore il piano di salvamento che coinvolge tutte le spiagge piombinesi: grazie alla collaborazione tra il Comune, il Consorzio balneare costa est e la Guardia costiera, da quest’anno il piano includerà tutti gli oltre dieci chilometri di spiagge del territorio comunale.

Le spiagge libere di Baratti, Salivoli, Calamoresca e piazza Bovio saranno presidiate al pari del tratto di arenile che va da Perelli al confine con il Comune di Follonica, già interessato dal Piano di salvamento degli anni precedenti, e alle spiagge in concessione.

Sempre da questa mattina è attivo anche il servizio di monitoraggio del rispetto delle misure di sicurezza anti contagio: gli operatori di Parchi, al fianco di quelli di Master Security, monitoreranno le spiagge libere del territorio comunale per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Allo stesso scopo, l’Ambito turistico Costa degli Etruschi, di cui il Comune di Piombino fa parte, ha realizzato una web app che permette all’utente di visualizzare in tempo reale il grado di affollamento delle spiagge libere. Accedendo da questo link https://www.costadeglietruschi.eu/spiagge/ è possibile scegliere la propria spiaggia preferita in base al livello di affollamento e alla morfologia della spiaggia.

“A partire da questa stagione balneare – dichiarano il sindaco Francesco Ferrari e il vicesindaco Giuliano Parodi, assessore al Turismo – il Comune avrà nuovi strumenti dedicati all’accoglienza: con questi tre nuovi servizi che abbiamo attivato possiamo garantire la sicurezza di cittadini e turisti, sia per quanto riguarda la permanenza sulla spiaggia e in mare che la possibilità di una nuova diffusione del contagio da coronavirus. Piombino deve ripartire dal turismo ed è nostra volontà garantire tutti gli strumenti affinché il nostro territorio possa diventare meta ambita, in particolare visto il particolare momento di difficoltà che tutto il Paese sta attraversando”.