Coronavirus: c’è una nuova vittima. I morti salgono a 24. Anche un nuovo positivo in Maremma

GROSSETO – È una donna di 85 anni la 24esima vittima del coronavirus in provincia di Grosseto. La donna era ricoverata all’ospedale Misericordia di Grosseto e aveva un quadro clinico estremamente complesso.

Oggi si registra anche un nuovo caso positivo dopo quattro giorni senza nuovi contagi. Si tratta di una persona residente a Castiglione della Pescaia. In totale i contagi in provincia sono 397, 365 persone guarite, 24 morti, 8 gli attuali positivi. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

La situazione nell’Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 14 alle ore 14 del giorno 15 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 2 nuovi casi di cui: 1 nel Comune di Arezzo ed 1 nel Comune di Castiglione della Pescaia.

