Buoni spesa: aperte le domande per i commercianti che vogliono aderire all’iniziativa

SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha approvato la manovra economica per sostenere le famiglie scarlinesi dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le iniziative stabilite dall’Amministrazione comunale c’è la consegna di buoni spesa per chi si trova in gravi difficoltà finanziarie.

I ticket potranno essere spesi nelle attività commerciali di Scarlino: è pubblicata sul sito www.comune.scarlino.gr.it la domanda per gli esercenti, da inviare all’ente comunale, per essere inseriti nell’elenco che poi verrà consegnato alle famiglie insieme con i buoni.

I commercianti interessati all’iniziativa dovranno scaricare il modulo e inviarlo al Comune di Scarlino con posta certificata a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure con una mail ordinaria all’indirizzo c.brunese@comune.scarlino.gr.it.

Gli esercenti riceveranno poi un’informativa che definirà le procedure da seguire per rendere possibile la fruizione dei buoni da parte dei cittadini. Le domande dovranno essere spedite entro le 12 di giovedì 18 giugno 2020 per essere inserite nel primo elenco degli esercizi commerciali. Sarà comunque possibile anche successivamente presentare la domanda con le stesse modalità, fino a nuove comunicazioni.

Possono aderire i punti vendita iscritti alla Camera di commercio con questi codici Ateco:

codice Ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande)

codice Ateco 47.21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

codice Ateco 47.22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

codice Ateco 47.23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

codice Ateco 47.24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

codice Ateco 47.25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

codice Ateco 47.29 – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

codice Ateco 47.73 – Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo per vendita di generi alimentari)