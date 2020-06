BEST in Maremma: valanga di nomination. Ecco la nuova classifica dei migliori

GROSSETO – Nuovo appuntamento con la classifica di BEST in Maremma, l’iniziativa de IlGiunco.net che vede come protagonisti i lettori. Sono loro infatti a scegliere con il proprio voto i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della Maremma e della Val di Cornia.

In meno di una settimana quasi mille “nomination”. Un successo straordinario che ci ha convinto di ridurre anche le date di presentazione delle nomination che potranno essere presentate fino al 15 luglio. Per evitare i voti multipli abbiamo inserito anche una limitazione sul numero possibile di voti da effettuare.

Ecco i risultati parziali con i migliori nelle quattro categorie. Per i bagnetti in testa c’è il Bagno Moby Dick di Marina di Grosseto, per le Pizzerie La Vigna del Bivio di Montorgiali, per i ristoranti Il Convento di Montepozzali di Massa Marittima, per le gelaterie, la Gelateria Arlekkino di Grosseto.

Ecco intanto le classifiche provvisorie.

Stabilimenti Balneari – Ecco la classifica dei migliori stabilimenti balneari con le nomination dei lettori: Moby Dick Marina di Grosseto 92 Lido Oasi Principina a mare 40 La Bussola Marina di Grosseto 32 Bagno Tito Castiglione della Pescaia 7 Bagno Grifomare Principina a mare 7 Bagno Bertini Marina di Grosseto 6 Bagno Arcobaleno Riva del sole 6 Bagno Miramare Marina di grosseto 5 Bagno Medusa Principina a Mare 5 Bagno Le Poste Marina di Grosseto 4 Grifomare Principina a mare 3 Bagno Raffaello Grosseto 3 Bagno Peperino Marina di Grosseto 3 Bagno Nettuno Marina di Grosseto 3 Bagno Granduca Principina a Mare 3 Bagno Capri Marina di Grosseto 3 Punta Hidalgo Sporting Club Punta Ala 2 Le Nazioni Principina a mare 2 Kursaal Marina di Grosseto 2 Il Boschetto Follonica 2 Gabbiano Azzurro Marina di Grosseto 2 Bagno Stella Marina di Grosseto 2 Bagno Sirena Marina di Grosseto 2 Bagno La Vela Punta Ala 2 Bagno Bruna Castiglione della Pescaia 2 Tende Gialla Feniglia 1 Sirena Marina di Grosseto 1 Pinetina Sepalula Punta Ala 1 Le Dune Principina a mare 1 La Valletta Castiglione della pescaia 1 L’Oasi Principina a mare 1 Jakaré Capalbio 1 Infinity beach Le Marze 1 Il faro Marina di Grosseto 1 Il Delfino Castiglione della Pescaia 1 Giardino Beach Follonica 1 Casetta Civinini Località Casetta Civinini punta Ala 1 Capri Marina di Grosseto 1 Bagno Serena Giannella 1 Bagno Rosmarina Marina di Grosseto 1 Bagno Pinetina Sud Castiglione della Pescaia 1 Bagno Nettuno Giannella Orbetello 1 Bagno Moderno Marina di Grosseto 1 Bagno Mio e Tuo Marina di Grosseto 1 Bagno le Rocchette Castiglione della Pescaia 1 Bagno la Gondoletta Marina di Grosseto 1 Bagno Balena Castiglione della Pescaia 1 Bagno Arcobaleno Castiglione della Pescaia 1 Aloha Beach Follonica 1 AI delfini Albinia 1

Ristoranti – Ecco la classifica dei migliori ristoranti con le nomination dei lettori: Il Convento di Montepozzali Montepozzali 95 Ristorante Il Poderino Grosseto 46 Ristorante Il Boccaccio Caldana 30 Casale Santo Stefano Principina a mare 7 Ai bastioni Grosseto 7 Ristorante Il Boschetto Follonica 3 Ristorante Il 13 Castiglione della Pescaia 3 Sunset Talamone 2 Ristorante Franco e Silvana Bivio Montorgiali 2 Moby dick Marina di Grosseto 2 La terra di nello Castiglione della pescaia 2 La Scafarda Alberese 2 Il ritrovino Castiglione della pescaia 2 Il casale di Santo Stefano Principina a Mare 2 Encanto white Le Rocchette 2 Bora Bora Grosseto 2 Bierstadel Grosseto 2 Bar Piú Tavola Calda IP Terrarossa Porto Ercole 2 Artidoro Grosseto 2 Trattoria Le Mandorlaie Scansano 1 Trattoria delle Passioni Roselle 1 Trattoria Da Grazi Pian di Rocca 1 Terrazza beacht Principina a mare 1 Terra di nello Castiglione della Pescaia 1 Sopra lo Skipper Castiglione della Pescaia 1 Ristorante Sunset Talamone 1 Ristorante Molo G Punta Ala 1 Ristorante Moby Dick Marina di Groseto (GR) 1 Ristorante Le Fontane Il Cristo 1 Ristorante bagno Valbona Castiglione della Pescaia 1 Ristorante “Il Poggetto” Tirli 1 Pizzeria Ristorante Arnold’s Grosseto 1 Osteria Il Braciere Marrucheti 1 Osteria dei Coltelli Castiglione della Pescaia 1 Locanda Bagno di Gavorrano 1 La pinta Porto Ercole 1 LA Macrilera Grosseto 1 La Cantina Istia 1 Il querciolo Grosseto 1 Il chicco magico Podere Mustiaio 1 I Brandi Grosseto 1 Hotel lido Follonica 1 Franco e Silvana Bivio di Montorgiali 1 Corsaro Castiglione della Pescaia 1 Casetta Santini Sticciano 1 Barbaluppolo Grosseto 1 Bagno Tito Castiglione della Pescaia 1 Amore e capoeira Grosseto 1 Albatros Principina a mare 1

Pizzerie – Ecco la prima classifica delle migliori pizzerie con le nomination dei lettori: La vigna Bivio di Montorgiali 62 Pizza smile Grosseto 23 Pizzeria Jolly Grosseto 18 Pizzeria Four Roses Marina di Grosseto 9 Pizzosteria La Colonia Gavorrano 8 Il mobilino 2 Grosseto 5 La Spiga d’Oro Grosseto 4 Pizzeria Arnold’s Grosseto 4 Pizzeria Verace Grosseto 4 Il Querciolo Grosseto 3 La Golosa Marina di Grosseto 3 Pizzeria il Vignaccio Grosseto 3 Lone wolf Massa Marittima 2 Pizzeria Medusa Negra Castiglione della Pescaia 2 Smile Grosseto 2 Via vai Principina a mare 2 Bora Bora Grosseto 1 Borgo Nuovo Caldana 1 Famileat Grosseto 1 Fenice Pizzeria Grosseto 1 La Corte Pian di Rocca 1 La vela ristorante pizzeria Marina di Grosseto 1 Melamangio Grosseto 1 Mon amour Grosseto 1 Pizzeria Bandy al Clap’s Grosseto 1 Pizzeria da Canapone Pitigliano 1 Pizzeria Il Pirata Follonica 1 Pizzeria Il Querciolo Grosseto 1 Pizzeria Mezzo Metro Grosseto 1 Pizzeria Peccati di gola Principina a mare 1 Spizziko&Buffet Grosseto 1 Strapizza Marina Di Grosseto 1 Vecchie Usanze Casalecci 1

Gelaterie – Ecco la classifica delle migliori gelaterie con le nomination dei lettori: Gelateria Arlekkino Grosseto 112 Chiccheria Marina di Grosseto 7 Le logge Orbetello 6 Bar Centrale da Paolino Manciano 6 Il pozzetto Grosseto 5 Sweet kiss Grosseto 4 Paradise Castiglione della Pescaia 2 Papete Grosseto 2 Igloo Grosseto 2 Gelateria SottoVento Marina di Grosseto 2 Gelateria Pagni Follonica 2 Da Carla Marina di Grosseto 2 Pozione di neve Porto Santo Stefano 1 Orso Bianco Castiglione della pescaia 1 Il Paese dei Balocchi Bagno di Gavorrano 1 Gelatiera Azzurra Grosseto 1 Gelateria Mareluna Principina mare 1 Gelateria 0564 Grosseto 1 Corradini Castiglione della Pescaia 1 Bar Polypus Principina a mare 1

BEST in Maremma: vota i migliori – Con l’estate torniamo al mare e dopo il lockdown torniamo ad uscire per andare a cena fuori, a mangiare una pizza o a gustarci un gelato. A tutti nostri lettori chiediamo allora di scegliere i votare quelle che sono le attività migliori della nostra tera. Vi chiediamo di votare i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della Maremma e della Val di Cornia.

Come votare – Utilizzando un sistema già collaudato negli anni passati, abbiamo organizzato il contest in due fasi. Nella prima fase, quella della nomination, vi chiediamo di votare attraverso il modulo che trovate qui in basso, le attività che voi ritenete migliori nelle quattro categorie che abbiamo scelto. Questa fase si concluderà il 15 luglio luglio. Dal 16 luglio e fino al 31 agosto si aprirà la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Fai votare il tuo locale – In questo contest oltre a coinvolgere i nostri lettori, vogliamo far partecipare direttamente i locali e i loro gestori. Se volete infatti potete scaricare il volantino (formato pdf da stampare) da mettere nei vostri locali e favorire il voto dei vostri amici e dei vostri clienti attraverso il “qr code”. Inquadrando il codice con la fotocamera dello smartphone sarà possibile raggiungere la scheda di voto del contest e votare direttamente il locale preferito. CLICCA E SCARICA IL VOLANTINO.

Ecco la scheda di voto – Scegliete la categoria tra le quattro presenti, indicate il nome dell’attività, indicate il luogo dove si trova, il Comune. E se volete in modo facoltativo potere inserire anche i punti di forza.