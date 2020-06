Aprono gli Adf Point: col Fiora si prende appuntamento online e si sceglie quando e dove andare

GROSSETO – Aprono le porte oggi (15 giugno) i due AdF Point di Siena e Grosseto, dove i clienti si potranno recare per un appuntamento in presenza dopo aver scelto giorno e orario online.

È il nuovo servizio AdF per te, che nella prima settimana ha già registrato numerose prenotazioni: sul sito www.fiora.it si trova in evidenza il pulsante “Prenota appuntamento” che porta direttamente al form dove poter scegliere città, data e ora in modo semplice e intuitivo. Dopo aver inserito le proprie informazioni di contatto, l’utente può scegliere il giorno e l’orario più comodo tra quelli disponibili.

È possibile fornire anche una breve descrizione della richiesta, per rendere il servizio ancora più puntuale e su misura del cliente. Grazie a questa possibilità, infatti, in alcuni casi la richiesta è stata già risolta prima dell’appuntamento grazie ad una telefonata degli operatori AdF che, avendo analizzato e preso in carico l’esigenza, hanno chiamato il cliente e risolto il prima possibile la problematica. È questo il caso di alcune pratiche non complesse: potendole risolvere agilmente e a distanza, non obbligano la persona a recarsi fisicamente negli AdF Point.

“Sarebbe un errore pensare di ripartire replicando vecchie logiche o tornando al passato – spiega Piero Ferrari, amministratore delegato AdF – non sarebbe né saggio, né utile. Se abbiamo imparato qualcosa da questa emergenza è che serve uno slancio di innovazione e semplificazione, che metta al centro la persona con le sue esigenze e punti a scelte green di rilancio economico. Per questo preferisco pensare questo momento storico come un nuovo inizio piuttosto che come mera ripartenza. AdF sta guardando al futuro, garantendo sempre di più al cliente l’attenzione che merita”.

“Stiamo dando vita ad una nuova filosofia economica – commenta Roberto Renai, presidente AdF – con al centro delle azioni aziendali il territorio, le persone che lo vivono e gli ecosistemi presenti, che abbia il benessere come riferimento finale, la qualità come veicolo e il lavoro come chiave antropologica. Questo è l’orizzonte a cui tendiamo, dai servizi come AdF per te fino al Protocollo di Economia Circolare, che presenteremo a metà luglio in un convegno nazionale”.

I due AdF Point si trovano a Grosseto in via Trento e a Siena in viale Toselli e sono dotati di tutte le misure e i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme a fronte dell’emergenza Covid-19. Si può prendere appuntamento durante gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì 9-13 e 14.30-16.30; il venerdì dalle 9 alle 13. Oltre ad AdF per te sono disponibili tutti gli altri servizi: MyFiora su sito e app, il numero verde 800 887755 da linea fissa o quello Smart 0564 448844 da cellulare e dall’estero (con costo in base al profilo tariffario). I due numeri rispondono nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.