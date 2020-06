GROSSETO – Una domenica di metà giugno senza pioggia in provincia di Grosseto: nuvole alternate a cielo sereno caratterizzano la giornata di oggi.

Giornata comunque all’insegna del bel tempo dopo un periodo contraddistinto dalla pioggia e dal maltempo, che invece non è atteso – al momento – nel corso della prossima settimana.

Restano stabili le temperature massime, che nel capoluogo dovrebbero attestarsi sui 24 gradi. In aumento le minime (17 gradi). Vento moderato per tutta la giornata, comunque non superiore ai 15 chilometri orari.

