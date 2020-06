Coronavirus: nessun nuovo contagio in provincia di Grosseto. I malati restano 8

GROSSETO – Nessuna novità rispetto a ieri sul fronte del contagio da coronavirus in provincia di Grosseto.

Secondo i dati diffusi dalla Asl Toscana sudest oggi non si registrano nuovi casi positivi in Maremma e non ci sono neanche nuovi guariti.

Questi i numeri attuali: 396 totale dei contagi, 365 persone guarite, 23 morti, 8 gli attuali positivi. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

A Grosseto intanto si registra il più basso indice di mortalità della Toscana. Le vittime ad oggi collegate al Covid-19 in Maremma sono 23.