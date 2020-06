Coronavirus: curva piatta, il virus si è fermato in Maremma. Tutti i numeri del Covid-19 in provincia

GROSSETO – Come è stata l’evoluzione del Covid19 in provincia di Grosseto dall’inizio ad oggi? Per capire meglio come il coronavirus sia stia diffondendo in Maremma abbiamo preso i dati che ogni giorno vengono forniti dalla Asl Toscana sud est e li abbiamo elaborati in un grafico.

La situazione – Dal 5 marzo, giorno del “paziente 1″ per la provincia di Grosseto i contagi, aggiornati alla mezzanotte di ieri (fonte Asl Toscana sud est) sono 396 (leggi:Coronavirus, nessun nuovo caso in Maremma. Al momento sono otto le persone positive in provincia). Quello che si osserva, ormai da più due settimane, è un arresto del virus in Maremma. La curva del contagio, come si vede nel grafico in alto, è diventata piatta e i nuovi contagi non rappresentato più un’emergenza.

Questi i numeri attuali: 396 totale dei contagi, 365 persone guarite, 23 morti, 8 gli attuali positivi. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

A Grosseto intanto si registra il più basso indice di mortalità della Toscana. Le vittime ad oggi collegate al Covid-19 in Maremma sono 23.

Il grafico – Nel grafico che abbiamo realizzato trovate dunque l’evoluzione delle prime due settimane di presenza del coronavirus in Maremma con i dati casi totali totali dei contagiati, le persone ricoverate, le persone in isolamento domiciliare (in sostanza gli asintomatici o chi ha sintomi lievi), i guariti e i morti.

Ogni linea mostra un dato diverso sul grafico e volendo, cliccando sul colore di una determinata linea nella leggenda, potete escludere una o più linee.

In base ai dati che ci verranno forniti anche nei prossimi giorni cercheremo di aggiornare il grafico per poter capire meglio anche quando arriverà il picco del contagi e quando finalmente la linea del numero dei contagi non continuerà più a salire, ma scenderà e comincerà ad andare verso il basso.

–