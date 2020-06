FOLLONICA – Intervento su una fognatura in via Pisa a Follonica. La fogna si è rotta, ma la rottura si trova propriuo sotto un grosso pino. Per questo, per consentire la riparazione, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco che stanno tagliando la pianta.

Scavando sotto l’albero per raggiungere la falla e ripararla, infatti, c’è il rischio che il pino cada sui tecnici al lavoro.

Al momento sono al lavoro i tecnici di AdF, Acquedotto del fiora, Vigili del fuoco e Polizia municipale grazie anche all’intervento del commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

Un lavoro in sinergia tra istituzioni, che consentirà, a breve, la riparazione, da parte dei tecnici di Acquedotto, della fogna che si è rotta.