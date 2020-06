Sanificazione scuole, la dirigente: «Abbiamo già iniziato e continueremo per garantire un rientro sicuro»

GAVORRANO – “Permangono dubbi e incertezze sul rientro a scuola a settembre ma, in attesa delle linee guida che il Ministro dell’Istruzione dovrebbe emanare nei prossimi giorni, l’Istituto Comprensivo di Gavorrano prosegue l’impegno avviato negli ultimi anni mirato alla riorganizzazione degli spazi scolastici e al rinnovo di arredi e dotazioni, intesi come elementi fondamentali per costruire ‘ambienti di apprendimento’ efficaci”.

A parlare Bianca Assunta Astorino, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavorrano.

“La sospensione delle attività didattiche – prosegue – ha fatto emergere nuove esigenze educative legate al benessere, alla salute e alla sicurezza di alunni e personale scolastico, mentre la prospettiva del rientro a settembre in condizioni di massima sicurezza ripropone ed amplifica le problematiche già note riguardanti lo stato dell’ edilizia scolastica nazionale, inadeguata, e la carenza di manutenzione, che diventano oggi temi prioritari.

L’ipotesi del ritorno in classe, infatti, ci ha portato a riflettere nuovamente sull’esigenza, diventata oggi vera e propria urgenza, di mettere a punto, laddove necessario, piani progettuali concreti per realizzare in tempi ‘sostenibili’ spazi interni ed esterni decorosi e funzionali all’organizzazione delle attività didattiche in cui i bambini e i ragazzi possano trascorrere serenamente il tempo della scuola.

Ed è in questa ottica che negli ultimi anni l’Istituto Comprensivo si è impegnato nel reperimento di risorse utili anche per effettuare quegli interventi di manutenzione, non più rinviabili, nei plessi che ne avevano estrema necessità.

Pur non essendo competenza dell’istituzione scolastica (la legge infatti attribuisce agli enti locali questo compito) negli ultimi due anni sono stati recuperati finanziamenti pari a 80mila euro grazie ai quali sono stati realizzati interventi di manutenzione e decoro nei plessi della scuola media e della scuola primaria di Gavorrano capoluogo, e della scuola primaria di Bagno di Gavorrano.

L’ulteriore contribuito ricevuto all’inizio dell’anno 2020 renderà possibile il completamento dei lavori nella scuola primaria di Bagno di Gavorrano in cui erano già stati effettuati, sempre con risorse della scuola, interventi di imbiancatura e manutenzione dell’esterno e delle dieci aule.

Il lavoro, in questa situazione particolare, si configura anche come intervento di sanificazione e, ci auguriamo, possa costituire una piacevole sorpresa per i bambini al momento del rientro a scuola a settembre.

Io, come dirigente scolastico, insieme al presidente del Consiglio d’Istituto, Riccardo Maestripieri, abbiamo seguito lo svolgimento dei lavori effettuati in questi giorni, e proseguiranno l’impegno durante il periodo estivo, insieme alle autorità competenti, per garantire una ripartenza sicura ed efficiente”.