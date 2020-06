L’almanacco del Giunco: il 13 giugno muore Alessandro Magno ed è promulgato l’Editto di Milano

GROSSETO – Sabato 13 giugno, sant’Antonio di Padova dottore francescano, Giornata internazionale di sensibilizzazione dell’albinismo, il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.56. Accadeva oggi:

323 a.C.- Muore Alessandro Magno.

313 – Viene promulgato l’Editto di Milano a nome di Costantino I e Licinio.

1373 – Inghilterra e Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato.

1665 – Nella Battaglia di Lowestoft, combattuta durante la Seconda guerra anglo-olandese, la flotta olandese subisce la più pesante delle sconfitte di tutta la sua storia.

1774 – Il Rhode Island è la prima delle Tredici colonie americane a mettere fuori legge l’importazione di schiavi.

1792 – Il papa Pio VI pubblica la Lettera Enciclica “Ubi Lutetiam”, sull’ampliamento e ridefinizione dell’indulto che amplia i poteri dei vescovi per l’assoluzione dei chierici ribelli in Francia.

1798 – Viene fondata la Mission San Luis Rey de Francia.

1799 – Napoli viene riconquistata dalle truppe sanfediste nell’ultima battaglia al ponte della Maddalena nonostante l’ultima strenua resistenza del forte di Vigliena.

1863 – Durante la Guerra di secessione americana si combatte la seconda battaglia di Winchester, dove l’Esercito confederato guidato dal generale Richard Stoddert Ewell sconfigge gli unionisti guidati dal generale Robert H. Milroy.

1878 – Ha inizio il Congresso di Berlino.

1898 – Viene costituito il territorio dello Yukon, con Dawson City scelta come capitale.

1942 – Gli Stati Uniti aprono l’Ufficio per l’informazione di guerra, un centro per la produzione di propaganda.

1944 – Seconda guerra mondiale: la Germania lancia un attacco sull’Inghilterra con le bombe volanti V1.

1946 – Italia: Umberto II di Savoia lascia l’Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno.

1948 – USA: i New York Yankees ritirano il numero 3 di Babe Ruth.

1956 – Il Real Madrid Club de Fútbol vince la prima Coppa dei campioni.

1967 – Thurgood Marshall è il primo afroamericano membro della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.

1970 – The Long and Winding Road diventa l’ultima numero 1 in classifica dei Beatles.

1971 – Guerra del Vietnam: Il The New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers.

1973 – Guerra del Vietnam: Henry Kissinger e Lê Đức Thọ firmano un accordo di pace.

1982 – Fahd diventa Re dell’Arabia Saudita dopo la morte del fratello Khalid.

1983

– A Palermo, in via Scobar, vengono uccisi dalla mafia tre giovani carabinieri: il capitano Mario D’aleo, comandante della compagnia carabinieri di Monreale, l’appuntato Giuseppe Bommarito ed il carabiniere Pietro Morici;

– La Pioneer 10 diventa il primo oggetto costruito dall’uomo a lasciare il Sistema solare.

1995 – Il Presidente Jacques Chirac annuncia la ripresa dei test nucleari in Polinesia.

1998 – Processo Enimont: sono condannati definitivamente per finanziamento illecito politici di primo piano come Arnaldo Forlani, Severino Citaristi, Renato Altissimo, Umberto Bossi e Giorgio La Malfa.

2005 – Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia.

