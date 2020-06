Il segretario nazionale della Lega Giovani in Maremma per incontrare gli operatori economici

GROSSETO – Giornata maremmana per il segretario nazionale della Lega Giovani Luca Toccalini.

Il deputato della Lega, accompagnato dal responsabile giovanile toscano del partito Federico Bussolin e dal responsabile della Lega Giovani Grosseto Daniele Pizzichi, ha incontrato i rappresentanti della Fipe-Confcommercio e Silb, visto che a Montecitorio sta portando avanti le istanze del settore dei locali da ballo e dei pubblici esercizi.

Successivamente ha avuto un confronto con l’associazione provinciale di Federalberghi e la Confesercenti follonichese.

Con Danilo Ceccarelli della Fipe e con Mauro Palmieri della Silb Toccalini ha parlato dei gravi problemi del mondo delle discoteche e dei locali alla luce dell’emergenza Covid.

“Purtroppo – ha spiegatoToccalini – le discoteche sono state le prime a chiudere e saranno le ultime a riaprire. Hanno un fatturato da circa 4 miliardi di euro e con un grosso indotto, soprattutto per i giovani che vi lavorano. A creare difficoltà sono le norme previste dal Governo per questi locali, che prevedono una distanza sociale di due metri. Ciò comporta una forte preoccupazione dell’intero comparto. Per questo nei giorni scorsi ho partecipato con gli esercenti del settore alla manifestazione di protesta che si è svolta a Montecitorio”.

Con Maurizio Parrini di Federalberghi, Toccalini ha affrontato il tema della crisi del settore alberghiero.

“Ovunque – spiega- si registrano gravi difficoltà per gli operatori delle strutture turistico-ricettive e, in Maremma, è stato evidenziato nuovamente il problema infrastrutturale più volte denunciato anche dalla Lega con l’onorevole Mario Lolini e su cui saremo vigili”.

Con Alessandro Ricci di Confesercenti ha parlato delle difficoltà vissute dagli esercizi commerciali, in particolar modo nei luoghi turistici.

Successivamente a Grosseto Toccalini ha incontrato il presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Universitario Claudio Pacella. “Ho illustrato all’onorevole Toccalini, come rappresentante di un movimento politico giovanile – afferma Pacella – le novità offerte dal Polo Universitario Grossetano affrontando anche le difficoltà vissute durante il periodo dell’emergenza Covid. Ho chiesto di dare supporto all’onorevole Lolini, deputato del nostro territorio, per le istanze tese a dare forza all’offerta formativa della nostra struttura universitaria”.

La giornata maremmana di Toccalini si è conclusa a Magliano in Toscana, atteso dal sindaco Diego Cinelli, ed ha visitato il paese dell’entroterra maremmano accompagnato anche dall’onorevole Mario Lolini.

Il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi ha ringraziato l’onorevole Toccalini. “E’ per noi una soddisfazione – afferma Ulmi – che il segretario nazionale della Lega Giovani abbia voluto toccare con mano le nostre realtà provinciali, mettendosi a disposizione per portare avanti, insieme all’onorevole Lolini, le istanze che gli sono state presentate”.