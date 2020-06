GROSSETO – La tregua del maltempo in Maremma è già finita e, un po’ inattesa, è prevista una nuova perturbazione – pur non particolarmente intensa – nella giornata di oggi.

Sabato 13 giugno sarà diviso in due parti: fino al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, poi pioggia inizialmente debole che potrebbe aumentare nel corso della serata.

Temperature massime stabili, attorno ai 25 gradi, minime in leggero calo (14 gradi). Vento moderato nella prima parte della giornata, poi in attenuazione in serata.

