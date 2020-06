Defibrillatori in prestito agli stabilimenti balneari, sport in sicurezza con la Uisp

MARINA DI GROSSETO – Sport in sicurezza negli stabilimenti balneari di Marina di Grosseto. Anche quest’anno la Uisp di Grosseto “presta” i propri defibrillatori alle strutture che ospitano il beach tennis del comitato. Alessandro Bernabini, coordinatore del beach tennis, ed Enrico Terenzi, responsabile della scuola di beach tennis, hanno consegnato i due strumenti ai gestori degli stabilimenti Lido e Pineta.

“Anche in questa estate – spiega Bernabini – i nostri defibrillatori vengono concessi in comodato d’uso gratuito. In attesa di capire meglio come potrà essere portata avanti la nostra attività, resta la grande attenzione del comitato per fare in modo che ogni disciplina possa permettere agli sportivi di divertirsi con la massima sicurezza”. “I due stabilimenti – prosegue Terenzi – avranno a disposizione il defibrillatore per i mesi estivi, un importante strumento che ovviamente ci auguriamo non debba mai servire”.