Coronavirus, nessun nuovo caso in Maremma. Al momento sono otto le persone positive in provincia

GROSSETO – Anche oggi non ci sono nuovi positivi in provincia di Grosseto. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono fermi a 396. Oggi non ci sono nuove persone guarite, quindi il totale dei positivi in tutta la provincia è pari a otto.

In totale, nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena), i guariti oggi sono quattro, tre in provincia di Arezzo e uno in provincia di Siena (2 a San Giovanni Valdarno, 1 a Bucine, 1 a Asciano).

Nella Asl in totale sono 31 i casi in carico, di cui 16 persone sono in isolamento domiciliare, 8 in ospedale, 3 in Rsa, 4 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1353.

Dalle ore 14 del giorno 12 alle ore 14 del giorno 13 giugno sono stati effettuati 633 tamponi.