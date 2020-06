GROSSETO – Era ubriaco, senza patente che gli era stata sospesa, e senza assicurazione. Per questo ha visto bene di non fermarsi all’alt delle volanti della Polizia.

Un uomo di 40 anni ieri sera si è dato alla fuga per le vie della città: quando ha visto la pattuglia invece di accostare ha accelerato cercando di fuggire. È stato però fermato dagli agenti e infine rintracciato.

L’auto, una Smart, è stata fermata in via Giusti. L’uomo, che era ubriaco al volante, ha diversi precedenti penali a carico per reati contro il patrimonio e guida in stato di ebbrezza.

L’auto è stata sottoposta al fermo amministrativo ed affidata in custodia all’autosoccorso convenzionato. Il conducente, responsabile delle violazioni al codice della strada, è stato multato.