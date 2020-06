Tecnici del Fiora a lavoro: flusso idrico ridotto e rischio interruzioni. Ecco dove e quando

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia, manutenzione sulla rete idrica. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 17 giugno dalle 8 alle 17 e determineranno basse pressioni in rete ed eventualmente la temporanea sospensione del flusso idrico alle utenze di via Monte Bianco, via della Pace, via Terminillo, via Monviso, via Monte Rosa, via Abetone, viale Cervino, via Amiata, via Adamello e via Monte Grappa. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.