Servizi di ricarica per veicoli elettrici: il Comune cerca il gestore. Ecco l’avviso

GROSSETO – E’ disponibile a partire da oggi 12 giugno, fino al 27 giugno, l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di suolo pubblico a privati per la realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture di servizi di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale di Grosseto.

I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse tramite PEC all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it dal 12 al 27 giugno 2020, compilando il modello allegato all’avviso.

Il rapporto tra soggetti gestori e il Comune di Grosseto verrà disciplinato dalla stipula di una convenzione di concessione della durata di 8 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 4.

Le infrastrutture di ricarica saranno collocate in corrispondenza delle posizioni indicate dall’Amministrazione, considerate come ubicazioni di massima, modificabili o rivedibili dal soggetto partecipante alle condizioni indicate dal Comune. Installazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture saranno a carico del privato.

L’avviso si inserisce in un contesto di politiche, già messe in atto da questa Amministrazione, volte a favorire lo sviluppo economico sostenibile e dell’e-mobility sul territorio, in linea con le direttive e le linee guida nazionali ed europee.

L’intenzione è quella di dotare il territorio, nei prossimi anni, di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Maggiori informazioni e punti di contatto sono reperibili nell’avviso pubblicato all’albo on line del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=20993