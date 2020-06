Riapre oggi il parco termale di Saturnia: relax in totale sicurezza con “Saturnia safe destination”

SATURNIA – Il parco termale di Terme di Saturnia è pronto per accogliere di nuovo i propri ospiti che da oggi potranno tornare a beneficiare delle straordinarie proprietà dell’acqua termale e degli ampi spazi dedicati al benessere e al relax in totale tranquillità grazie al nuovo protocollo di sicurezza “Saturnia Safe Destination”.

Terme di Saturnia, in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, ha istituito un team composto da medici ed esperti in sicurezza, per elaborare norme e procedure finalizzate a tutelate la salute dei nostri ospiti e del nostro personale.

Le misure del protocollo “Saturnia Safe Destination” si concentrano su questi aspetti:

CONTROLLI IN INGRESSO E RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI OSPITI

Rilevazione in entrata della temperatura corporea con termoscanner;

50% di persone in meno ammesse nel Parco Termale, per questo motivo consigliamo la prenotazione on-line.

UTILIZZO DOTAZIONI DI SICUREZZA PER OSPITI E PERSONALE

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le aree indoor per Ospiti e personale;

Schermi di separazione alle casse;

Preferenza per strumenti di pagamento contactless.

SANIFICAZIONE DEI LUOGHI E RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

Ambienti e attrezzature saranno sanificati e igienizzati più volte al giorno;

Impianti di areazione con pulizia dei filtri ad opera di aziende certificate;

Gel igienizzante con dispenser automatici;

Percorsi ideati per favorire il distanziamento e i flussi in entrata ed uscita.

GESTIONE DEGLI SPAZI

Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nelle aree comuni;

Lettini a 5 metri di distanza nell’ampio parco naturale (20.000 mq);

Ristorazione con tavoli posizionati a 2 metri di distanza l’uno dall’altro;

Mantenimento del distanziamento anche in acqua, 3 metri.

PROPOSTE FOOD & BEVERAGE

Per pranzo nuove proposte e snacks pronti all’acquisto;

Ammessa consumazione al proprio ombrellone.

FORMAZIONE DELLO STAFF

Personale formato e attento alle norme di sicurezza.

PRESENZA DEL PRESIDIO SANITARIO E CERTIFICAZIONI

Terme di Saturnia è azienda certificata BS OHSAS 18001 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro;

Presidio Medico presente in struttura.

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION

Ai piedi dell’omonimo borgo medievale nel cuore della Maremma toscana, si estendono 120 ettari di benessere: Terme di Saturnia si racconta intorno alla secolare sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima. Qui risiede la bellezza autentica, storica e naturale.

L’ACQUA DI SATURNIA

Da 3.000 anni l’acqua termale sgorga ininterrottamente dal cuore della terra, all’interno di un cratere alla temperatura di 37° C. Il continuo ricambio di 500 litri al secondo permette all’acqua termale di mantenere le sue caratteristiche benefiche senza bisogno di alcuna manipolazione esterna. Per 40 anni viaggia sotterranea per poi emergere nella sorgente naturale su cui si affaccia il Resort. In ogni litro di acqua sono disciolti 2,790 grammi di sali minerali, oltre a grandi quantità di gas, l’idrogeno solforato e l’anidride carbonica. La presenza di plancton termale, visibile durante l’immersione, è la prova naturale della potenza di Terme di Saturnia. Una sostanza organica-minerale di consistenza gelatinosa e di colore variabile, che si forma nell’acqua termale quando questa entra in contatto con l’aria. Un principio attivo esclusivo e prezioso, che ha sulla pelle straordinari poteri normalizzanti e idratanti. Gli effetti benefici dell’acqua termale di Terme di Saturnia sono innumerevoli e agiscono sull’apparato cardio-circolatorio, respiratorio, muscolare e scheletrico. Inoltre, quest’acqua unica al mondo ha una forte azione protettiva, antiossidante e depurante; sulla pelle esercita una naturale azione di peeling con proprietà esfolianti, detergenti e idratanti.

PARCO TERMALE

Il Parco Termale di Terme di Saturnia è tra i più grandi d’Europa. Cinque piscine termali all’aperto, idromassaggi e percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, aree relax indoor e outdoor, una Sauna Finlandese con Argillarium: ampi spazi interamente dedicati al benessere. Qui ci si immerge nel tepore dei vapori sulfurei per godere dei benefici dell’idromassaggio termale. Cullato dall’acqua, naturalmente calda a 37,5° C e dai suoni della natura maremmana, il corpo si rilassa e la pelle si leviga naturalmente. L’esperienza può arricchirsi di trattamenti corpo e viso, rituali di bellezza e benessere o cure termali nell’adiacente SPA & Beauty Clinic. Anche mangiare è un atto di benessere. Il Bistrot offre colazioni, pranzi, merende e aperitivi a bordo piscina. Il Patio è il dehor del Bistrot, il luogo ideale in cui concedersi pranzi all’aperto e vivere la bella stagione ricaricandosi di aria nuova.