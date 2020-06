Pandemia, questione sociale e attività future: Potere al popolo organizza un’assemblea pubblica

GROSSETO – “Questo sabato 13 giugno, nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, ci ritroveremo finalmente in presenza al parco pubblico di via Sauro, dalle 17.30, per parlare con gli abitanti del quartiere di Barbanella e sottolineare le nostre ragioni in vista della manifestazione di venerdì 19 giugno sotto al palazzo del Comune”.

A scriverlo, in una nota, Potere al popolo Grosseto.

“In quest’occasione – continuano da Potere al popolo – approfondiremo inoltre le problematiche emerse con forza durante la quarantena e presenteremo un lavoro di solidarietà attiva nel quartiere presso il circolo Tat (raccolta alimentare, aula studio,e altro in via di definizione).

Tre i punti all’ordine del giorno:

discussione della fase pre- e post-pandemia;

approfondimento delle problematiche sociali emergenti (sul lavoro, sulla scuola, sulla sanità);

presentazione delle attività da svolgere nei prossimi mesi presso il circolo Tat”.