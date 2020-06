Coronavirus, nessun nuovo caso in Maremma

GROSSETO – Nessun nuovo contagiato e nessun guarito. La situazione in provincia di Grosseto è la stessa di ieri. Otto le persone ancora positive in provincia di Grosseto. 396 in totale le persone che, dall’inizio dell’epidemia, sono state colpite dal virus, 388 delle quali guarite.

In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena, Grosseto) c’è un solo nuovo positivo, nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 37 casi in carico, di cui: 19 persone sono in isolamento domiciliare, dieci in ospedale, quattro in Rsa, quattro ricoverati extra Asl. I guariti sono 1347.

Dalle ore 14 del giorno 11 alle ore 14 del giorno 12 giugno sono stati effettuati 576 tamponi.