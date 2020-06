Coronavirus in Italia: 163 nuovi casi, 56 deceduti e 1.747 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 28.997 (-1.640)

• Deceduti: 34.223 (+56)

• Dimessi/Guariti: 173.085 (+1.747)

• Ricoverati: 3.893

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 227 (-9)

• Isolamento domiciliare: 24.877

• Tamponi: 4.514.441 (+70.620) per un totale di 2.784.196 casi testati.

Totale casi: 236.305 (+163)

I positivi Regione per Regione

17.024 in Lombardia

2.897 in Piemonte

2.222 nel Lazio

1.817 in Emilia Romagna

849 in Veneto

841 in Sicilia

750 nelle Marche

528 in Abruzzo

510 in Toscana

439 in Puglia

346 in Campania

249 in Liguria

114 in Molise

108 in Friuli Venezia Giulia

101 a Bolzano

68 a Trento

47 in Calabria

42 in Sardegna

24 in Umbria

12 in Basilicata

9 in Valle d’Aosta