Turismo: aziende e istituzioni insieme per rilanciare il settore

GAVORRANO – Incontro strategico con gli operatori turistici oggi pomeriggio al centro congressi di Gavorrano.

Un’occasione per parlare con Carlo Gistri di Travel Today, tour operator ufficiale del Parco nazionale delle Colline metallifere e dell’Ambito Turistico Maremma Area Nord, che ha presentato delle opportunità di sviluppo per la commercializzazione delle proposte turistiche del territorio, in un’ottica di collaborazione tra l’ente parco, l’Ambito turistico e gli operatori del territorio attraverso il nuovo portale www.visitmaremma.net dove scoprire e prenotare soggiorni, itinerari ed escursioni per individuali, minigruppi e gruppi.

Presenti all’incontro anche il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi; Alessandra Casini, direttrice del Parco, e Stefano Cellini del Comune di Follonica in rappresentanza dell’Ambito Turistico Maremma Nord.