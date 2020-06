Torna “Mare per tutti”, una settimana di spiaggia gratuita per le persone con disabilità

GROSSETO – Una postazione da spiaggia, composta da un ombrellone, due lettini o due sdraio, vicine ai camminamenti o alle passerelle accessibili o ancora posizionata su indicazione del responsabile della struttura in base alla disponibilità.

Questo il servizio offerto dal Comune di Grosseto con il progetto “Mare per tutti”, dedicato alle persone con una invalidità totale o con una grave disabilità certificata in base alla legge 104/92.

Le postazioni saranno disponibili dal 29 giugno al 13 settembre.

“L’emergenza sanitaria ha solo rallentato l’avvio di questo progetto, atteso e apprezzato dai grossetani e dai villeggianti che ne possono usufruire – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, ma non lo ha fermato. Per questo siamo lieti di annunciare l’avvio della stagione estiva 2020 di Mare per tutti. Le distanze, le prescrizioni e tutte le cautele legate alle norme anticontagio non impediranno alle persone disabili di poter godere del mare, dei suoi effetti benefici, dello svago e della compagnia di altre persone”.

“Abbiamo lavorato affinché, con le giuste condizioni, fossimo in grado di riproporre questa opportunità a quanti lo richiederanno. Si tratta di un servizio che coniuga la necessità di dare risposte ai bisogni di persone in difficoltà e la promozione del territorio fruibile a tutti – continuano il vice sindaco e assessore al Turismo Luca Agresti e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli -. Tutto questo è stato, ancora una volta, possibile grazie anche all’impegno dello sportello comunale Disabilità e della responsabile Lorella Ronconi in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato, le famiglie. E grazie agli stabilimenti balneari che in un momento così delicato e ricco di obblighi si sono adoperati, come sempre, per il bene dei disabili”.

Sono 25 gli stabilimenti balneari che, tra Marina e Principina mare, metteranno a disposizione, per una settimana al mese, la postazione attrezzata.

Le domande possono essere presentate a partire da martedì 16 giugno allo Sportello Disabilità nei seguenti giorni e orari: il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (tel. 0564/488242)

Il soggetto interessato e in possesso dei requisiti richiesti dovrà compilare un apposito modello di prenotazione, reperibile sul sito del Comune www.comune.grosseto.it e www.quimaremmatoscana.it o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, allegando la documentazione richiesta.

Possono fare richiesta anche cittadini o turisti non residenti nel Comune purché in possesso delle attestazioni.

Nella postazione concessa potranno essere ammessi fino a un massimo di due accompagnatori, familiari o amici dell’avente diritto (in rapporto alla autonomia personale).

Info: www.comune.grosseto.it, Sportello Disabilità tel. 0564/488242, Urp Comune di Grosseto tel. 800 019431.