Scuola, l’assessore: «Organizzato un gruppo di lavoro per il ritorno sui banchi a settembre»

SORANO – “Un anno scolastico particolare e diverso dagli altri. L’emergenza sanitaria nazionale ha costretto gli alunni, le loro famiglie e i professori a sperimentare una nuova forma di didattica: quella a distanza Un nuovo modo di fare scuola, in cui gli insegnanti si sono organizzati ed adoperati in tempi record, per consentire ai ragazzi di continuare il loro percorso di studio ed apprendimento. A tutti loro un sentito ringraziamento”.

A scriverlo, in una nota, Roberto Carrucola, assessore alla Pubblica istruzione e Diritto allo studio del Comune di Sorano.

“L’impegno degli alunni, sostenuti con sacrificio e costanza dai loro genitori, ha reso questa esperienza così negativa un momento di crescita per tutti, rendendoli senz’altro migliori e più consapevoli – prosegue -. Da parte nostra il sindaco ed io abbiamo insistito su più fronti affinché venisse trovata una soluzione definitiva alla scarsa connessione internet in alcune zone del nostro comune, per risolvere le difficoltà di studenti e professori legate alla didattica on-line.

Per il ritorno sui banchi a settembre abbiamo costituito un gruppo di lavoro, composto dall’assessore alla Pubblica istruzione, il sindaco, il responsabile del servizio scuola, il presidente del consiglio di istituto, la dirigente scolastica del comprensivo e i capo gruppo consiliari, per programmare in tempo quanto di competenza del comune.

A nome mio, del sindaco Pierandrea Vanni e di tutta l’amministrazione comunale rivolgo un augurio sincero a chi sosterrà gli esami e a chi inizierà un nuovo percorso scolastico.

Buone vacanze a tutti – conclude -. Divertitevi nel rispetto delle regole, soprattutto in questo particolare momento”.