In città arriva “Trame festival”: tre giorni di arte per le vie del centro storico

GROSSETO – “Trame Festival – Serrande chiuse per arte aperta” si propone alla città con una tre giorni di iniziative promosse dall’associazione Clan in collaborazione e con il contributo del Comune di Grosseto.

Da giovedì 25 a sabato 27 giugno il centro storico si trasformerà in un laboratorio all’aperto, nel quale alcuni artisti di strada locali e di tutta l’Italia daranno colore e vitalità alle serrande chiuse utilizzate come tele.

Ne nasceranno opere di pittura improvvisate allo scopo di creare poli attrattivi, attivando anche nuovi percorsi tra le vie meno frequentate del cuore cittadino.

“Vogliamo far rivivere la città dopo la chiusura forzate di questi ultimi mesi – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vice sindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti -; vogliamo che i cittadini tornino a godere del centro storico in libertà e che il cuore del capoluogo sia motivo di attrattiva anche per i turisti e per gli appassionati di forme d’arte originali. Allo stesso tempo con Trame Festival vogliamo proporre una nuova prospettiva artistica e cultuale, capace di coinvolgere tutti e di incuriosire i giovani, a cui questa forma d’arte è forse più vicina”.

Trame Festival è un progetto artistico di riqualificazione urbana che utilizza le serrande chiuse come tele per opere di street art: come la trama di un tessuto, le opere collegheranno le vie secondarie del centro storico creando una galleria a cielo aperto.

Le strade di Grosseto ospiteranno street artist, convegni, proiezioni e assemblee pubbliche.

L’obiettivo di questa iniziativa è la creazione della trama di nuovo tessuto artistico, ampliando l’offerta culturale in modo pubblico e gratuito. Un processo di rigenerazione urbana partecipata che vuole anche connettere la cittadinanza a spazi culturali e museali della città, come il Polo Culturale Le Clarisse e il Museo Collezione Luzzetti.