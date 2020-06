Fine della scuola, sindaco e assessore: «Studenti modello durante il lockdown»

MANCIANO – “La medaglia per la pazienza, la grande collaborazione, lo sforzo e il sacrificio di stare lontani da amici e dagli spazi vitali, va ai bambini e ai ragazzi. I miei studenti”.

Queste le parole dell’assessore all’Istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali, che saluta i ragazzi che hanno terminato l’anno scolastico e hanno sfidato la pandemia da Covid-19 con coraggio e decisione e che dovranno, alcuni di essi, affrontare gli esami.

“Questi appena passati – continua Vignali – sono stati mesi difficili per tutti: i bambini sono stati costretti a vivere giornate intere nelle case, i ragazzi non hanno potuto godere delle gioie e dei dolori che caratterizzano i loro anni più belli. Le famiglie si sono trovate a gestire i figli pur lavorando, con grande senso di appartenenza e collaborazione e hanno messo in moto i motori per far portare a termine gli studi ai propri figli, come solamente una madre e un padre sanno fare. In ultimo, vorrei ringraziare gli insegnanti di ogni ordine e grado, che nonostante si siano dovuti adattare alle nuove metodologie, hanno portato a termine il loro lavoro. Ora il mio pensiero va agli studenti che dovranno affrontare gli esami di terza media e di maturità”.

“Dopo mesi complicati e di restrizioni per il contenimento e il contrasto del Covid-19 – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – adesso non posso che complimentarmi per il rigore e la disciplina di bambini e ragazzi, sempre ligi alle regole e collaborativi. Ricordo che la pandemia è ancora in corso e che solamente rispettando tutte le regole ne usciremo tutti, ancora più forti. Faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutti i nostri studenti, augurando loro un futuro davvero brillante”.