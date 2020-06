Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Grosseto e un nuovo guarito

GROSSETO – Dopo i tre nuovi casi nel gito di tre giorni, tutti nel comune di Arcidosso, oggi fortunatamente non ci sono nuovi tamponi positivi in provincia di Grosseto, anzi, c’è un nuovo guarito, sull’Amiata, nel comune di Castel del Piano.

Restano dunque ferme a 396 le persone contagiate dal virus dall’inizio dell’epidemia in Maremma. Con la nuova persona guarita oggi, scendono ad otto, in tutta la provincia, le persone tuttora positive.

Anche nel resto della Asl sud est la situazione resta positiva: nessun nuovo caso e, oltre al guarito di Castel del Piano, una persona guarita anche a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

Nei prossimi giorni verrà fatto il tampone a tutti coloro che sono entrati in contatto con la famiglia di Arcidosso risultata positiva.

In totale, nella Asl, sono 36 i casi ancora in carico, di cui: 18 persone sono in isolamento domiciliare, dieci in Ospedale, quattro in Rsa, quattro ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.347.

Dalle ore 14 del giorno 10 alle ore 14 del giorno 11 giugno sono stati effettuati 663 tamponi.