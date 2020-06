Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi, 53 deceduti e 1.399 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 30.637 (-1.073)

• Deceduti: 34.167 (+53, mentre ieri erano +71, il giorno prima +47)

• Dimessi/Guariti: 171.338 (+1.399)

• Ricoverati: 4.131

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 236 (-13)

• Isolamento domiciliare: 26.270

• Tamponi: 4.433.879 (+52.530) per un totale di casi testati pari a 2.746.545

Totale casi: 236.142 (+379, ieri erano +202)

I positivi Regione per Regione

17.340 in Lombardia

3.183 in Piemonte

2.000 in Emilia Romagna

2.517 nel Lazio

922 in Veneto

902 nelle Marche

849 in Sicilia

610 in Campania

521 in Toscana

467 in Puglia

539 in Abruzzo

250 in Liguria

112 in Friuli Venezia Giulia

116 in Molise

99 a Bolzano

71 a Trento

52 in Calabria

43 in Sardegna

26 in Umbria

12 in Basilicata

6 in Valle d’Aosta