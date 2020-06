Centri estivi per i bambini organizzati dai Comuni: iscrizioni al via

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che sono aperte le iscrizioni ai centri estivi organizzati nel mese di luglio dall’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana per i bambini della scuola primaria e nei mesi di luglio e agosto per i bambini della scuola dell’infanzia. Scadenza bando: 18 giugno 2020.

“Quest’anno più che mai saranno garantite le massime condizioni di igiene e sicurezza per la partecipazione ai centri estivi – afferma Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega ai servizi scolastici, infanzia e adolescenza – Tutte le attività saranno gestite all’aperto rispettando il distanziamento. Il centro estivo è un bel regalo che viene fatto ai bambini dopo mesi di isolamento sociale. Per le famiglie, soprattutto per le mamme che lavorano, si tratta di un aiuto importante ad un costo davvero contenuto, grazie alla compartecipazione dei Comuni. Tra l’altro, potrà essere pagato con il buono babysitter per chi ne ha diritto, o comunque con una detrazione fiscale di 300 euro”.

Per quanto riguarda la scuola primaria, l’accesso al servizio è principalmente destinato ai bambini iscritti nelle scuole di Arcidosso, Casteldelpiano, Roccalegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano o comunque ai bambini residenti in questi comuni. Sono ammessi anche i non residenti ma domiciliati nei comuni d’area, nel periodo di erogazione del servizio. Nel caso di posti disponibili possono partecipare i minori che ancora non hanno frequentato la scuola primaria. I centri estivi si svolgeranno nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì, con oraro 8-13. Le famiglie potranno scegliere una settimana dal 27 al 31 luglio o dal 20 al 24 luglio; 2 settimane dal 6 al 17 luglio o 4 settimane dal 6 al 31 luglio.

Per la scuola dell’infanzia il centro estivo è riservato ai bambini dei Comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Semproniano, che hanno dai 3 anni compiuti o da compiere nell’anno solare, fino ai 6 anni compiuti o da compiere nell’anno solare. L’accesso è principalmente per gli iscritti alle scuole dell’infanzia o comunque residenti nel comune. Sono ammessi anche bambini non residenti purché domiciliati nei comuni di area nel periodo di erogazione del servizio. I centri estivi per l’infanzia si svolgeranno dall’1 luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, senza pranzo (con interruzione nei giorni di festività nazionale e patronale).

La domanda di iscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 18 giugno all’Ufficio Protocollo del proprio Comune utilizzando la modulistica reperibile presso gli uffici e sul sito dell’Unione dei Comuni all’indirizzo www.cm-amiata.gr.it/

Per il Covid -19, saranno garantite le condizioni di igiene e sicurezza nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia. (allegato 8 del RPcm 17 maggio 2020).

Info: Ufficio Servizi educativi dei Comuni Montani Amiata Grossetana: s.menichetti@uc-amiata.gr.it 0564 965231; a.benanchi@uc-amiata.gr.it 0564 965247; Ufficio scuola: gric822006@istruzione.it