Ultimo giorno di scuola, il sindaco agli studenti: «Siete stati esempio di serietà. Buone vacanze»

GROSSETO – Con la fine di questo ‘particolare’ anno scolastico, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha scritto un lettera ai bambini e ragazzi maremmani. Di seguito il testo integrale.

Cari bambini, cari ragazzi,

si chiude oggi un anno scolastico davvero particolare, mai vissuto nella storia del nostro Paese.

E voi ne siete stati i protagonisti, nel bene e nel male. Con tutti i sacrifici che questa emergenza sanitaria ha richiesto e con il grande sforzo che anche voi avete dovuto sopportare per vari motivi: in primis per proseguire il percorso scolastico a distanza, lontano dagli insegnanti e dagli amici, fuori dalle classi.

Solo per questo vi diciamo grazie.

Lo avete fatto dando a noi adulti un grande esempio di impegno e serietà. Non è stato facile per nessuno: dirigenti, insegnanti, alunni, genitori.

Tutti siamo stati messi a dura prova, ma voi, nonostante la fragile età, vi siete rimboccati le maniche e siete andati avanti con tutte le incognite che questo nuovo cammino ha comportato.

Siamo certi che avrete trovato un insegnamento anche da questa difficoltà. E voglio sperare che abbiate potuto seguire il programma scolastico al meglio, anche attraverso uno schermo.

Come istituzione abbiamo cercato di proporre iniziative on line di animazione e formazione per i più piccoli, in questo lungo periodo di chiusura, e abbiamo dialogato con la scuola per garantire il nostro supporto, secondo lo spirito di collaborazione che sempre abbiamo voluto mantenere.

Nell’ultimo giorno di scuola, che conclude anche l’esperienza della didattica a distanza, un pensiero particolare lo vogliamo rivolgere ai ragazzi della terza media che si apprestano a sostenere il loro primo esame. Sarà un esame davvero speciale.

Ma non sarà uno schermo a bloccare le emozioni; non sarà uno schermo a impedirvi di dare il meglio di voi e chiudere al meglio un’esperienza di vita e di crescita così importate come quella della scuola media.

A voi il nostro augurio di un esame sereno e ricco di soddisfazione. A tutti l’augurio di una estate allegra e spensierata. Ve lo siete meritato; quest’anno più che mai.