Ultimo giorno di scuola, il sindaco agli studenti: «Dalle difficoltà saprete trarre insegnamenti di vita»

PIOMBINO – “Si conclude oggi un anno scolastico insolito ed eccezionale segnato da un’emergenza sanitaria mondiale che ha sconvolto le vostre vite e le vostre abitudini anche scolastiche: avete saputo affrontare la situazione straordinaria con maturità e responsabilità, dimostrandovi spesso capaci di essere d’esempio agli adulti.

Siamo certi che, anche da questo anno drammatico e da quest’esperienza che ha unito nella difficoltà popoli di tutto il mondo, saprete trarre insegnamenti e lezioni che vi aiuteranno ad affrontare la vita ed i prossimi anni con maggior consapevolezza.

Per far sì che, almeno l’ultimo giorno di scuola fosse un momento di condivisione e ritrovo con i vostri amici e compagni, abbiamo offerto la possibilità di usufruire degli spazi pubblici all’aperto per incontrarvi in sicurezza: speriamo che sia un momento di spensieratezza di cui porterete il ricordo nei prossimi anni.”

Con queste parole il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore Simona Cresci salutano gli studenti piombinesi che oggi terminano l’anno scolastico.

Gli incontri in occasione dell’ultimo giorno di scuola sono dedicati agli studenti che concludono il ciclo scolastico (ultimo anno delle scuole dell’infanzia, classi quinte delle scuole elementari e classi terze delle scuole medie) e potranno tenersi, garantendo l’osservanza delle disposizioni di sicurezza, negli spazi all’aperto di proprietà del Comune nei giorni tra il 12 e il 19 giugno.

Insegnanti, genitori rappresentanti di classe o altri soggetti organizzatori, potranno inviare una richiesta indirizzata al sindaco di Piombino all’indirizzo sindaco@comune.piombino.li.it oppure via pec a comunepiombino@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto della mail “ultimo giorno di scuola”.

La richiesta dovrà essere corredata di precisa indicazione del luogo dove si desidera svolgere l’attività, descrizione delle modalità di utilizzo dello spazio, orario di svolgimento dell’incontro, copia del documento d’identità del richiedente.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune ai numeri: 0565 63359 – 0565 63304 – 0565 63294.