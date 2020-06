Riapre l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune. Tutti gli orari

GROSSETO – Riapre l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Grosseto. Gli uffici saranno aperti dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche il pomeriggio dalle 15 alle 17:30.

Il servizio riprende la sua regolare attività, ad esclusione dei servizi di internet point e lettura dei quotidiani.

“Si tratta di un servizio fondamentale per un rapporto diretto del cittadino con l’istituzione, e la sua riapertura risulta di particolare importanza soprattutto per chiarire i dubbi che possono sorgere in questo periodo di ripartenza – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro al personale dell’ufficio e ringraziare il vicesindaco Luca Agresti“.