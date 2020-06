Riapre il Centro Giò de Andrè: tutti i sevizi

PIOMBINO – Dopo il periodo di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus ripartono in maniera graduale i servizi del Centro Giò de Andrè.

Alle postazioni internet gratuite, attive dal 28 maggio, si aggiungono da giovedì 11 giugno altre possibilità di fruizione della struttura: sarà possibile usufruire della sala riunioni per gruppi di massimo 20 persone e della sala prove, per un massimo di 5 persone. Sarà inoltre attivo lo sportello per famiglie e ragazzi.

Queste le modalità di accesso alla struttura: i servizi saranno erogati preferibilmente su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;

solo su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30, lunedì mercoledì e venerdì 21-23 e sabato mattina dalle 9 alle 13.

Questi orari e questi servizi sono in vigore fino al 27 giugno, salvo proroghe.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 334.6643066.